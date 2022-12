FIFA ogłosiła, że finał tegorocznych mistrzostw świata , w którym w niedzielę zagrają Argentyna z Francją poprowadzą polscy sędziowie, na czele z Szymonem Marciniakiem . To druga sytuacja w historii, gdy w finałowym meczu mundialu będziemy mieli polski akcent w postaci arbitra.

Wcześniej, w 1990 r. Michał Listkiewicz był sędzią asystentem (wówczas mówiono: liniowym) w finale MŚ, w którym zagrały Argentyna z RFN . Co ciekawe, w zespole Marciniaka, w roli asystenta wystąpi Tomasz Listkiewicz , syn Michała. Drugim asystentem będzie Paweł Sokolnicki . W roli sędziego VAR wystąpi Tomasz Kwiatkowski .

Kolejną ciekawostką jest to, że polski zespół sędziowski prowadził już na tym mundialu mecze z udziałem obu finalistów: Francja - Dania i Argentyna - Australia .

Łukasz Rogowski, sędziowski ekspert Interii pisze , iż Szymon Marciniak na mistrzostwa świata w Katarze pojechał w roli jednego z faworytów do prowadzenia najważniejszych spotkań, w tym finału. Poprowadzenie najważniejszego meczu, decydującego o złocie to ogromny sukces, który zapisze się na kartach historii.

Jeden z użytkowników twittera, odkrył iż pięć lat temu Szymon Marciniak był gościem w programie Liga Plus Extra w Canal Plus. Nieodłączną częścią tej audycji jest zabawa w "pomidora", gdy przepytywany przez dziennikarzy ma prawo odpowiadać tylko "tak" albo "nie".

Po raz pierwszy w historii Polak będzie głównym rozjemcą finałowego meczu mistrzostw świata. Do tej pory finały sędziowali arbitrzy z 13 państw, lecz od niedzieli, grono to powiększy się o czternasty kraj - Polskę. To największy sukces w historii polskiego sędziowania piłki nożnej.