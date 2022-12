Mistrzostwa świata 2022. Kapitalne emocje Dariusza Szpakowskiego przy meczu Chorwacja - Brazylia

Odniósł się on także do kadry Kanarków, a konkretnie jej oczekiwania na szósty tytuł mistrzowski, które zostało przedłużone o co najmniej cztery lata. - Dwadzieścia lat i jeszcze cztery co najmniej przyjdzie poczekać. Bez dwóch zdań. Będzie Brazylia musiała płakać. I płacze Brazylia, co do tego jestem pewien. Gdzieś schowane w dłoniach twarze. Brazylia żegna się z Katarem - mówił sprawozdawca.