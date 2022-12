Trudno było przypuszczać, że po wyczekiwanym od 36 lat awansie do fazy pucharowej mistrzostw świata, przyszłość selekcjonera reprezentacji Polski stanie pod znakiem zapytania. Tak się jednak stało, na co wpływ miał pozostawiający sporo do życzenia styl gry "Biało-Czerwonych" - zwłaszcza w meczach z Meksykiem i Argentyną - oraz osławiona "afera premiowa".