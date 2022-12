Spotkanie w PZPN. Nieznana przyszłość Czesława Michniewicza

Jak poinformowało TVP Sport, w czwartek Cezary Kulesza ma spotkać się ze swoimi zastępcami i zaproszonymi gośćmi. Nie jest to jednak żaden formalny zjazd. Posiedzenie zarządu odbędzie się 16 lub 17 grudnia. - Mogłoby się to odbyć pod hasłem Komisji ds. nagłych, która może rekomendować rozwiązania dla zarządu - powiedział wspomnianej stacji jeden z działaczy. Należy także podkreślić, że w ten sam dzień pod Warszawą spotkają się przedstawiciele Ekstraklasy i I ligi.

- Nie ma żadnego pilnego spotkania. Co do selekcjonera, to najpierw Czesław Michniewicz musi nam przedstawić raport z imprezy. Poza tym, odwołaniem zajmuje się sam prezes - powiedział Sławomir Kopczewski, podlaski działacz Polskiego Związku Piłki Nożnej, być może nawiązując do zwolnienia Jerzego Brzęczka przez Zbigniewa Bońka.