Podczas programu Interii "Studio Katar - gramy dalej" Majewski mówił:

- Pieniądze to zawsze bardzo drażliwa sprawa... Ja spotkałem się z różnym bonusowaniem. Powiedzmy, że do podziału jest 100 tys. zł na drużynę i od razu się mówi, że jest to premia tylko dla piłkarzy, a trener i jego sztab dogadują się w tej kwestii indywidualnie. Najważniejsze jednak, by dogadać to przed sezonem. Ale jak się umawiasz, to później jest to egzekwowane. Np. w Pogoni Szczecin rozmawialiśmy o premii za mistrzostwo, choć to mistrzostwo było mało prawdopodobne. Jednak premia za to była ustalona, bo najgorsze w takiej sytuacji jest określenie: "Później się dogadamy".