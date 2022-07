Co z piciem alkoholu podczas mundialu? Katarczycy mogą pęknąć

Przyznanie możliwości organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej Katarowi od początku budziło ogrom kontrowersji - pod adresem FIFA pojawiły się liczne zarzuty na temat tego, że przy wyborze gospodarza organizacja nie patrzyła na żadne inne względy poza tymi pieniężnymi.

Bliskowschodni kraj jest przede wszystkim oskarżany o łamanie praw człowieka - i to nawet w kontekście przygotowywania stadionów na turniej, bowiem liczne instytucje (m.in. Amnesty International) zwracały uwagę na fakt, że robotnicy pracujący przy wznoszeniu aren przebywali w fatalnych warunkach, a niektórzy nawet ponieśli śmierć.

Reklama

To jednak nie wszystko, bo zorganizowanie MŚ w Katarze przynosi również masę problemów dotyczących kwestii obyczajowych - prawo w państwie leżącym na Półwyspie Arabskim jest pod tym względem bardzo restrykcyjne i co rusz pojawiały się nowe "kwiatki" - choćby dotyczące tego, że podczas trwania sportowej imprezy nie będzie prowadzona sprzedaż alkoholu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Akademia Młodego Piłkarza. Wideo INTERIA.TV

MŚ 2022. Czy kibice kupią w Katarze alkohol? Rozmowy trwają

Jak jednak informuje niemiecki "Bild" FIFA właśnie negocjuje z Katarczykami możliwość wprowadzenia specjalnych ustępstw dla kibiców, którzy dostaliby szansę na zakup np. piwa przed meczami swych ukochanych drużyn - oczywiście wszystko miałoby się odbywać według ścisłych reguł.

Trunki można by było zakupić jedynie w specjalnie wydzielonych strefach na stadionie lub w jego bezpośredniej okolicy, w grę wchodzi przy tym również wprowadzenie niewielkich stoisk z alkoholami na czas trwania mistrzostw. Coś, co jest standardem w wielu państwach świata w Katarze urasta więc do bardzo specyficznego kłopotu.

"Bild" objaśnia jednak dokładnie zasady panujące w Katarze. Przede wszystkim należy pamiętać, że jest to kraj, w którym przytłaczająca większość mieszkańców wyznaje islam - i ma to wpływ na surowe prawodawstwo, bowiem według zasad tej religii spożywanie alkoholu jest czymś nagannym.

Alkohol w Katarze? Trzeba spełnić szereg wymogów

Jak więc na co dzień wygląda zakup napojów wyskokowych? Otóż jest on dostępny jedynie w hotelowych barach lub w sklepach Qatar Distribution Company, które należą do krajowych linii lotniczych. W tych przybytkach jednak nie każdy może dokonać zakupu - trzeba mieć wydane specjalne (płatne) pozwolenie i być obcokrajowcem na stale mieszkającym w Katarze.

Istnieje też cenzus wiekowy (trzeba mieć minimum 21 lat) oraz majątkowy (wysokość pensji, którą musi ujawniać pracodawca, przekłada się na ilość możliwego do kupienia alkoholu). Ten drugi przypadek jest związany z chęcią przeciwdziałania czarnemu rynkowi.

Co w przypadku, gdy spełni się wszystkie te wymogi? Otóż trunki może kupić wyłącznie osoba ze wspominanym już pozwoleniem i tylko w jej mieszkaniu można je spożywać. Dodatkowo kupujący nie może przyprowadzić ze sobą do sklepu nikogo, kto nie ma wydanego stosownego dokumentu, a sam alkohol należy transportować tak, aby nikt nie mógł go dostrzec np. na ulicy.

Mundial 2022. Początek rywalizacji w drugiej połowie listopada

Napoje alkoholowe są przy tym niezwykle drogie w Katarze - ich ceny osiągają wartość wielokrotnie większą niż np. w Europie. Pytanie, czy podobna sytuacja wystąpi na stoiskach przeznaczonych dla kibiców...

Inauguracja MŚ 2022 już 21 listopada. Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz na turnieju rozegra dokładnie dzień potem - rywalami "Biało-Czerwonych" będzie ekipa Meksyku.

Zobacz także: Bild: Lewandowski gotowy do strajku