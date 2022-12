Nic bardziej mylnego - napastnik Realu wyleciał na urlop, a w tym tygodniu ma się pojawić w Madrycie.

Karim Benzema wraca do Madrytu. Carlo Ancelotti ma powody do zadowolenia

Dziennikarze "Mundo Deportivo" podali, że już w tym tygodniu Benzema ma wrócić do treningów. To bardzo cieszy trenera "Królewskich" Carlo Ancelottiego, który z powodu mundialu stracił aż dwunastu zawodników, a wielu z nich ma szansę zostać do samego końca turnieju. Decydujące spotkania odbędą się 17 i 18 grudnia, Real zaś wróci do La Liga już 30 grudnia w Valladolid.

Włoski szkoleniowiec będzie musiał więc dać odpocząć niektórym swoim gwiazdom i stosować przemyślany system rotacji. Powrót do zdrowia i formy Benzemy byłby więc dla niego doskonałą informacją. Francuz miał już pracować nad rehabilitacją podczas urlopu, teraz będzie ona kontynuowana na obiektach klubowych w Valdebebas. Wiele wskazuje na to, że pod koniec miesiąca znakomity napastnik będzie do dyspozycji trenera "Królewskich".

Karim Benzema zdobywcą Złotej Piłki 2022. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Francja już w ćwierćfinale. U Benzemy - ani słowa o tym

Inaczej na tę sytuacją patrzą kibice reprezentacji Francji i dają temu wyraźny sygnał w mediach społecznościowych piłkarza. W nich, w ostatnich dniach, ciężko bowiem znaleźć jakiekolwiek nawiązania do mundialu i - na razie - sukcesów obrońców mistrzowskiego tytułu. Francja wygrała bowiem swoją grupę, a później w 1/8 finału pokonała 3-1 Polskę. Bardzo dobrze w Katarze spisuje się "zastępca" Benzemy Olivier Giroud, choć gwiazdą "Trójkolorowych" jest oczywiście Kylian Mbappe.

Dlaczego więc Benzema w ogóle nie nawiązuje do zwycięstw reprezentacji, za to publikuje zajawkę filmu ze swoim udziałem, promującego Dubaj?

Kibice pytają Benzemę, dlaczego nie wspiera reprezentacji Francji?

O to właśnie duże pretensje mają kibice, którzy wprost piszą to w postach piłkarza. "Czy wiesz, że twoi koledzy zakwalifikowali się do ćwierćfinału mistrzostw świata?" - napisała fanka mistrzów świata. I dodała: "Benzema jest nadętym bufonem, a te zdjęcia to potwierdzają. Ani słowa o swoich kolegach z mundialu... Czy uważacie, że to normalne???" - pytała.