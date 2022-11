Na to wydarzenie czekali wszyscy fani futbolu. Po czterech latach najlepsze reprezentacje świata znów rozpoczęły rywalizację na piłkarskim mundialu. Pierwszy występ Polaków na mistrzostwach świata w Katarze już za nami. O awans do dalszej rywalizacji "Biało-Czerwoni" walczyć będą nie tylko z Meksykiem, w którymi we wtorkowy wieczór zremisowali, ale także z Arabią Saudyjską i Argentyną. Nasi reprezentanci robią, co w ich mocy, by pokazać kibicom kulisy pobytu w kraju położonym nad Zatoką Perską. Bądź co bądź, jest to przecież pierwszy w historii mundial zorganizowany w kraju muzułmańskim. Sporo może więc różnić się od poprzednich imprez.