Co dalej z Michniewiczem? "Przede wszystkim wyszedł z grupy"

Podczas programu Interii "Studio Katar - gramy dalej" Majewski mówił:

- Wydaje mi się, że nie wyczekał bramkarza, ale poprawił to za drugim razem. Widać było, że po tym strzale zeszło z niego ciśnienie, choć w pewnym momencie miałem wrażenie, że odda tego karnego komuś innemu. Pokazał jednak, że mentalnie jest na najwyższym poziomie. Dobrze, że to poprawił, bo to nie jest łatwe. To dla niego osłoda na koniec turnieju.