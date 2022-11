Co czeka Polaków w meczu z Meksykiem? „To będzie bardzo ważne!”

Paweł Golański w "Studio Katar - gramy dalej!" mówił:

o stylu reprezentacji:

- Z wyniku na pewno jesteśmy zadowoleni, ale styl pozostawia wiele do życzenia. Pewne elementy zostały przećwiczone, ale zastanawiam się, jakie pozytywy możemy wyciągnąć po tym spotkaniu. Jeden jest taki, że zagraliśmy na zero z tyłu. Przeciwnik dominował, ale z ich okazji wyszliśmy obronną ręką. Gdyby jednak byli bardziej agresywni, to tych sytuacji byłoby jeszcze więcej.

o pressingu:

- Brakowało agresywnego doskoczenia. Gdy jednak Grzegorz Krychowiak dwa - trzy razy podszedł, odebrał piłkę i zagrał do najbliższego, to coś się działo. Powinien grać tak, jak przez pierwsze 45 minut i oddawać piłkę np. do Piotra Zielińskiego.

o Krzysztofie Piątku, strzelcu bramki:

- Mecz kompletnie się nie układał, ale przyszedł stały fragment. Krzysiek znalazł się w odpowiednim miejscu, przyłożył nogę i zdobył bramkę. Takim golem może być teraz zbudowany. Myślę, że jest przygotowywany do roli dżokera i zna swoje miejsce w kadrze. Jest pewnie pogodzony, że nie będzie grał w pierwszym składzie, ale hierarchia jest bardzo ważna.

o meczu z Meksykiem:

- To zespół, który znajduje się o półkę wyżej niż Chile. Potrafią świetnie utrzymywać się przy piłce i jeśli pozwolimy im ją rozgrywać, bez agresji oraz doskoku, to będzie problem. To właśnie będzie kluczem, bo z Chile brakowało szybkiego rozegrania i wyprowadzenia kontry. Uważam, że Meksyk jest w naszym zasięgu, ale z taką grą jak dziś, będzie bardzo ciężko.

o tym, co czeka nas na inaugurację mundialu:

- Mecz z Meksykiem będzie kluczowy. Bardzo ważna będzie chłodna głowa. Musisz wiedzieć, co chcesz zrobić na boisku, bo w innym przypadku robi się nerwowo i jest problem. Musimy zwrócić uwagę, by nie pozwolić rywalom na aż tak dużą przewagę, jak drużynie Chile.

"Studio Katar - gramy dalej!" podczas mistrzostw świata

W trakcie mundialu powstaną 23 odcinki "Studio Katar - gramy dalej". Program tworzony będzie dzięki współpracy Interii z Eleven Sports, a podczas mistrzostw gośćmi będą także przebywający w Katarze Sebastian Staszewski, Michał Białoński i Wojciech Górski. Wspierać będzie ich specjalny wysłannik i ekspert Interii - Sławomir Peszko.

PJ