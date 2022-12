Cios od legendy polskiej piłki po Francji. "Zawiedli. Nie ukrywajmy tego"

Polacy wyszli z grupy na mundialu pierwszy raz od 36 lat, jednak ich defensywna gra spowodowała, że opinie o ich grze nie były zbyt przyjemne. W meczu z "Trójkolorowymi", broniącymi tytułu mistrza świata, nasi piłkarze zagrali odważniej, co było przyczynkiem do optymizmu.

"Nie jestem zadowolony. Na mistrzostwach świata jest się po to, żeby wygrywać mecze i żeby osiągać ambitne cele. To, że rozegraliśmy poprawny mecz przeciw mistrzom świata, to jest za mało . Mimo że Francuzi grają w turnieju naprawdę imponująco" - powiedział Lubański, cytowany przez sport.pl.

MŚ 2022. Lubański: Jeśli cieszymy się po przegranym meczu, to jest źle

"Wielu piłkarzy z naszej reprezentacji gra w czołowych, europejskich klubach i po powrocie do nich ci nasi zawodnicy będą skonfrontowani ze słowami kolegów. Usłyszą komentarze typu 'no kurczę, nic żeście na tym mundialu nie pokazali, nic nie zrobiliście'. Dlatego dziwię się ogólnej euforii po meczu z Francją. Dziwię się, słysząc, że wszyscy są zadowoleni po tym, jak zagraliśmy poprawny mecz i go przegraliśmy. Jeśli cieszymy się po przegranym meczu, to jest źle" - powiedział w rozmowie ze sport.pl.