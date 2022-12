Piłkarze reprezentacji Brazylii wierzyli, że lecą do Kataru po szósty w historii tytuł mistrza świata . Czekają na niego równo dwie dekady. Do tej pory triumfowali w latach 1958 , 1962 , 1970 , 1994 i 2002 .

Pele wystosował do brazylijskich fanów list ku pokrzepieniu serc. Zamieścił go na swoim instagramowym profilu. W poruszających słowach odnosi się w nim do nieudanego startu drużyny narodowej w trwającym mundialu.