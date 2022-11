Cierpienie reprezentacji Polski, zmarnowana szansa Lewandowskiego

Polska - Meksyk: Robert Lewandowski wygwizdany

Na trybunach zdecydowanie dominowali Meksykanie , który do Kataru przybyło kilkadziesiąt tysięcy! Było to zresztą doskonale słychać już podczas hymnów, bo nasi rywale mogli poczuć się, jakby zamiast na katarskich pustyniach grali na słynnym Estadio Azteca. "Mazurek Dąbrowskiego" wybrzmiał ciszej, ale na twarzach naszych graczy nie było widać strachu. Raczej determinację i wiarę, że mogą napisać piękną kartę w historii polskiego futbolu!

Już od pierwszej minuty czuć było, że Meksykanie obawiają się Roberta Lewandowskiego . Polak przy każdym kontakcie z piłką był wygwizdywany przez publiczność , co zresztą zaczęło się już przed spotkaniem, od kiedy tylko nasz kapitan pojawił się na murawie.

Już w 9. minucie spotkania doszło do niebezpiecznego zderzenia w polu karnym Meksyku. Kamil Glik , rozgrywający swoje setne spotkanie w narodowych barwach , wpadł w jednego z rywali i przez chwilę był pod opieką sztabu medycznego. Jednak filar naszej obrony dość szybko się pozbierał i wrócił do gry.

Polacy zepchnięci do defensywy

Pierwsze minuty tego meczu nie były porywającym widowiskiem. Meksykanie starali się atakować skrzydłami, ale Bartosz Bereszyński pokazał, że jest dobrze przygotowany fizycznie do tego mundialu. U nas niestety brakowało dokładności w defensywie i golkiper naszych rywali nie miał zbyt wiele pracy.

W 26. minucie po dośrodkowaniu z prawego skrzydła walkę o górną piłkę wygrał Alexis Vega , ale jego strzał minął słupek bramki strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego i wyszedł za linię końcową. Był to jednak sygnał, że musimy bardziej koncentrować się w defensywie. Szczególnie, że nasz bramkarz dwie minuty później zaliczył nieudane wyjście do zagrania w pole karne i nasi obrońcy musieli ratować sytuację.

Meksykanie mieli zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki , ale nie przekładało się to na nasze szczęście na sytuacje podbramkowe. Czesław Michniewicz lubi mówić, że czasem w trakcie spotkania trzeba nauczyć się cierpieć, grając bez piłki. Nasza formacja defensywna przesuwała się bardzo dobrze i neutralizowała poczynania rywali, ale mogło niepokoić, że i my nie potrafimy wykreować żadnej podbramkowej sytuacji.

Już w 45. minucie na uderzenie z bocznej strefy pola karnego zdecydował się Jorge Sanchez i Szczęsny musiał sparować piłkę na rzut rożny. Była to ostatnia groźna akcja pierwszej połowy tego meczu i obie drużyny zeszły do szatni bez zdobyczy bramkowej.

Zmarnowana szansa Lewandowskiego

Już od początku drugiej części gry Michniewicz zdecydował się na roszady w składzie Polaków. Wyraźnie speszonego atmosferą mundialu Nicolę Zalewskiego zastąpił Krystian Bielik, co sprawiło, że nieco wyżej przesunął się Grzegorz Krychowiak. Niewiele to jednak zmieniło, bo wciąż to Meksykanie byli zdecydowanie częściej przy piłce. W 52. minucie Szczęsnego postanowił "sprawdzić" Hirving Lozano, ale nasz bramkarz nie miał problemów z złapaniem piłki.