Ciemne chmury nad FIFA i Katarczykami. Parlament Europejski mówi "dość"

Wiele wskazywało na to, że zakaz noszenia tęczowych opasek ustanowiony przed Międzynarodową Federację Piłki Nożnej i Katarczyków spowoduje wiele problemów. Temat symbolu środowiska LGBT wraca ostatnimi dniami jak bumerang. Przed meczem z Japonią reprezentacja Niemiec postanowiła wyrazić swój sprzeciw wobec postępowania FIFA w tej sprawie. Piłkarze zasłonili usta ręką , dając prezydentowi Gianniniemu Infantino jasny sygnał, że nie będą milczeli w kwestii nietolerancji, jaka ma miejsce w państwie położonym we wschodniej części Półwyspu Arabskiego.

Nie tylko zawodnicy buntowali się wobec decyzji organizatorów. Także niemiecka polityk i dziennikarka z Anglii miały założone opaski LGBT na trybunach . Temat noszenia zakazanych elementów i brak respektowania praw człowieka został poruszony podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Może to być początek końca działań Infantino i władz Kataru w piłkarskim świecie.

W Europie mówią dość. Chcą pomocy dla rodzin ofiar i gruntownych zmian w federacji

Określono FIFA słowami: "szalejącą, systemową i głęboko zakorzenioną". Posłowie zaznaczyli, że Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej w dużym stopniu przyczyniła się do pogorszenia wizerunku piłki nożnej na świecie. Parlament zaalarmował do krajów Unii Europejskiej, aby te zaczęły intensywniej wywierać presję na UEFA i FIFA. Argumentował to potrzebą zmian w całej organizacji.