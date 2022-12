Cichy bohater mundialu. Sukcesy Argentyny stoją bramkarzami

Gdy Emiliano Martinez obronił pierwszy rzut karny Kinsgleya Comana , zaczął podskakiwać i wiwatować. Bramkarze rzadko to robią zanim nie skończy się konkurs rzutów karnych. To pokazało, jak ogromne emocje tkwiły w nim i całej drużynie Argentyny . A jej bramkarz może nie był tak spektakularny jak Leo Messi czy Angel Di Maria , ale stał się cichym bohaterem mundialu.

Nagrodę tę przypieczętował występem w finałowym meczu z Francją, w którym nie tylko obronił strzał Comana w serii rzutów karnych, ale wcześniej ratował Argentyńczyków w wielu trudnych sytuacjach, chociażby pod koniec dogrywki. A to nie wszystko, gdyż przecież Emiliano Martinez był bohaterem wielu innych spotkań Argentyny, chociażby tego niezwykłego ćwierćfinału z Holandią , także zakończonego rzutami karnymi.

Wspomnienia Argentyny związane są zwłaszcza z Sergio Goycoecheą - bramkarzem argentyńskim z lat dziewięćdziesiątych, który był tak wyspecjalizowany w konkursach rzutów karnych, że Argentyna zaczęła temu podporządkowywać taktykę. Na mundialu Italia'90 czy w Copa America 1993 zaczęła nawet celowo doprowadzać do takich rozwiązań, gdy on stał w bramce.

To pokazuje, że za każdym sukcesem Argentyny i za każdą wielką drużyną argentyńską stali tez znakomicie bramkarze.

Argentyna na mundialach stoi bramkarzami

W 1978 roku był to Ubaldo Fillol, który zasłynął obroną rzutu karnego Kazimierza Deyny w kluczowym momencie meczu z Polską. Biało-czerwoni stawiani byli wtedy w gronie faworytów, może nawet bardziej niż gospodarze. Ta jedenastka decydowała o triumfie Argentyny i ostatecznie doprowadziła do straty szans na awans do finału przez Polskę. Fillol świetnie bronił także w meczu z Brazylią czy finale z Holandią.