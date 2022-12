Przed rozpoczęciem MŚ 2022 w Katarze wiele osób - jak i również wiele komputerowych algorytmów - zapewne wskazywało na to, że reprezentacja Brazylii będzie jednym z głównych faworytów do końcowego triumfu na bliskowschodnim mundialu. Teraz jednak jest już wiadome, że "Canarinhos" nie powtórzą swojego wyczynu sprzed 20 lat i nie podniosą w górę upragnionego złotego pucharu...

Mundial w Katarze. Luka Modrić po raz kolejny dzielił i rządził na boisku

To jednak nie wszystko. Kapitan Chorwatów odnotował również najwięcej kontaktów z piłką spośród wszystkich zawodników - 139 wobec np. również drugiego w tej statystyce Brozovicia (134) czy lidera wśród Brazylijczyków, Danilo (121). Modricia było po prostu wszędzie pełno - z pożytkiem dla " Vatrenich ".

MŚ Katar 2022. Luka Modrić i reszta Chorwatów niebawem zagra o wielki finał

Co teraz czeka gracza "Królewskich" i jego kompanów? 13 grudnia, czyli w najbliższy wtorek, zmierzą się oni z triumfatorem potyczki Holandia - Argentyna. Dla podopiecznych Zlatko Dalicia będzie to ostatni krok do wykonania przed ewentualnym uczestnictwem w wielkim finale MŚ 2022.