Chorwacki diament Josko Gvardiol. Rozrysował plan na transfer do giganta!

Przy okazji mundialu chorwackie media przypomniały niecodzienny plakat, który swego czasu wisiał na ścianie w domu nastoletniego Gvardiola, gdy ten grał w ekipie z Zagrzebia. Sprawę opisywał "Jutarnij List". Obrazuje on doskonale, jak zmotywowanym i zdeterminowanym piłkarzem jest Chorwat i jak od początku poważnie podchodził do swojej kariery.

Mundial 2022. Josko Gvardiol i plan A: top klub. "Nie ma planu B"

Na opublikowanym swego czasu przez chorwackie media zdjęciu widzimy rozrysowany własnoręcznie przez młodego Gvardiola plan na to, by "trafić do top-klubu" w przyszłości. To właśnie znalezienie się w takim top-klubie Chorwat określił jako "plan A". I dodał odważną adnotację: "nie ma planu B".