Chorwacki bramkarz tłumaczy fenomen kadry. „Na przekór wszystkiemu”

Chorwaci to nacja, która w aspekcie sportowym wymyka się wszelkim prawom logiki. Jak bowiem wytłumaczyć fakt, że mały, liczący cztery miliony mieszkańców, kraj potrafi jak równy z równym rywalizować z najlepszymi na świecie? Gdyby to była jedna dyscyplina, być może łatwiej byłoby o odpowiedź. Tymczasem Chorwaci odnajdują się w większości sportów drużynowych. Piłka nożna to natomiast ich perła w koronie.