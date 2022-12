Chorwacka miss wywołała poruszenie. Jest reakcja Katarczyków. To już hit!

Chorwatka pojawia się na meczach swojej reprezentacji, wzbudzając spore poruszenie swoim ubiorem , który mocno eksponuje jej dekolt. Choć nie jest to zgodne z normami obowiązującymi w Katarze Ivana Knoll zadeklarowała już publicznie, że nie boi się aresztowania czy innych nieprzyjemności.

- Przede wszystkim pomyślałam, że jeśli mistrzostwa świata odbędą się w Katarze, wszystko będzie dozwolone dla wygody kibiców. Bez żadnych ograniczeń. Potem dowiedziałam się o zasadach i byłam w szoku. Zakazano pokazywania ramion, kolan, brzucha. Pomyślałam sobie: "O mój Boże, nie mam nawet ubrań, żeby to wszystko zakryć". Byłam bardzo zła, ponieważ nie jestem muzułmanką. W Europie szanujemy hidżab i nikab. Myślę, że powinni też szanować nasz sposób życia, naszą religię. Byłam jednak zaskoczona, bo nie ma problemów z ubraniami. Pozwalają ci nosić, co chcesz - z wyjątkiem budynków rządowych. Ale to normalne. Czy martwię się, że zostanę aresztowana za skąpe stroje? Nigdy się czegoś takiego nie bałam - stwierdziła ostatnio Chorwatka .