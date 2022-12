Chorwacja ma na nich sposób. Messi i Maradona nie dowierzali

To z pewnością jest część prawdy, ale jakie jest całościowe wytłumaczenie? Tego nie wie nikt. Z pewnością to nie jest przypadek, bo "Hrvatska" regularnie melduje się w czołówce piłkarskich turniejów. Paradoksalnie piłkarze z Bałkanów lepiej niż na kontynentalnej radzą sobie na scenie światowej. W mistrzostwach Europy ich szczytowym osiągnięciem jest ćwierćfinał osiągnięty w pierwszym starcie w 1996 r. i potem w 2008 r. Za to w mistrzostwach świata, ten 4-milionowy kraj już trzeci raz melduje się w strefie medalowej - dziesięciokrotnie bardziej ludna Polska ma dwa takie finisze w historii. Dodatkowo zastanawiający jest fakt, że niepodległa Chorwacja dopiero w 1998 r. po raz pierwszy wzięła udział w mundialu. Premierowy start i od razu brązowy medal. Kolejne turnieje kończyły się na fazie grupowej, aż w Rosji w 2018 r. ekipa Luki Modricia doszła do finału, by w meczu o złoty medal ulec Francji 2-4. W fazie pucharowej, tak jak teraz Chorwaci doskonale wykonywali jedenastki, eliminując w ten sposób Duńczyków i rosyjskich gospodarzy, a w półfinale po dogrywce Anglię.