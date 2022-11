Chorwaci zadziwili na boisku, Chorwatka błyszczała na trybunach

Teraz znów jest na mundialu i to od samego początku. Była na pierwszym meczu Chorwacji z Marokiem, który zakończył się bezbramkowym remisem. "Nie zagraliśmy za dobrze, ale to dopiero rozgrzewka" - podsumowała na instagramie grę Luki Modricia i spółki.

Wysokie zwycięstwo Chorwacji

Dużo więcej powodów do zadowolenia miała po niedzielnym meczu Chorwatów. "Do boju" - napisała przed rozpoczęciem spotkania. W aktualnie wicemistrzowie świata rozbili Kanadyjczyków 4-1 i wysłali ich do domów.

Knoll urodziła się we Frankfurcie, ale w wieku siedmiu lat jej rodzice - Chorwaci - wyjechali do Zagrzebia. Popularność na instagramie (obserwuje ją ponad 720 tysięcy użytkowników) zdobyła nie tylko dzięki zdjęciom z meczów, ale także jako modelka, podróżniczka, a także tancerka brzucha i na rurze . W 2016 roku była finalistką Miss Croatia World.

Po występach na mundialu w Rosji założyła własną markę kostiumów kąpielowych , które są w barwach narodowych Chorwacji. Mecz mistrzostw świata w Katarze to dla niej doskonałe miejsce do promocji.

Chorwaci są liderami grupy F, ale nie są jeszcze pewni wejścia do fazy pucharowej. Mają tyle samo punktów co Maroko (cztery), a w ostatniej kolejce zagrają z faworyzowaną Belgią, która po niespodziewanej porażce z Marokiem ma trzy punkty. Piłkarzom z Bałkanów do awansu wystarczy remis, ich rywale potrzebują do tego wygranej.