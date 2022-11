Chorwaccy kibice w opałach. FIFA wszczyna wobec nich postępowanie

W niedzielę 27 listopada drużyna Zlatko Dalicia zmierzyła się z reprezentacją Kanady na Stadionie Międzynarodowym Chalifa . Wynik spotkania już w drugiej minucie otworzył Alphonso Davies , była to jednak jedyna w tym meczu bramka dla Kanadyjczyków. W kolejnych minutach mogliśmy podziwiać popisy kolejnych piłkarzy reprezentacji Chorwacji , którzy ostatecznie strzelili cztery gole. Dominacja Luki Modricia i spółki na boisku nie przyciągnęła jednak uwagi kibiców. Ci zajęci byli kpieniem z Milana Borjana, bramkarza rywali.

Rusza postępowanie dyscyplinarne przeciwko kibicom Chorwacji. FIFA bezwględna

Tego dnia na trybunach stadionu pojawiła się flaga z napisem "Knin 95 - Nikt nie biega tak jak Borjan". Knin to rodzinne miasto kanadyjskiego piłkarza serbskiego pochodzenia. Flaga wywieszona przez kibiców nawiązywała do wydarzeń z lat 90. ubiegłego wieku. Wtedy to, po rozpadzie Jugosławii, Serbowie zamieszkujący na terenie Chorwacji starali się o utworzenie Republiki Serbskiej Krajiny. W roku 1995, tereny te zostały zajęte przez Chorwatów. Podczas operacji "Burza" wypędzono wiele tysięcy Serbów.