Cezary Kulesza dla Interii: Zwycięstwo z Meksykiem jest najważniejsze

Sebastian Staszewski, Interia: - Stresuje się pan mistrzostwami świata w Katarze? To pana mundialowy debiut w roli prezesa PZPN.

Cezary Kulesza: - Jeszcze nie, chociaż wiem, że im bliżej będzie meczu, tym będzie bardziej nerwowo. Jestem kibicem jak wszyscy Polacy, i tak przeżywam każdy mecz, a dodatkowo spoczywa na mnie odpowiedzialność prezesa... Z drugiej strony choćbym chciał, to nie wyjdę na murawę i nie pomogę chłopakom. My, jako PZPN, zrobiliśmy, co mogliśmy, aby kadra miała jak najlepsze warunki. Teraz wszystko w rękach Czesława Michniewicza i nogach piłkarzy.