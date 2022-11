Cezary Kucharski wprost o Lewandowskim. "Nie jest najlepszy"

Kucharski ceni wyżej Haalanda od Lewandowskiego

"Lewy" również bardzo dobrze zaczął etap w nowym klubie (18 trafień w 19 spotkaniach Barcelony). - Bramki zdecydowanie za nim przemawiają. W tym sezonie wygra ligę hiszpańską z zespołem Xaviego Hernandeza. Kontynuuje to, co robi najlepiej i szybko zdobędzie kolejne trofeum - powiedział.

Jak jednak stwierdził, Lewandowski nie wyjdzie z naszą kadrą z grupy mundialu. - Muszę być szczery, nie widzę na to szans. Nie sądzę, żeby udało się awansować do fazy pucharowej. Argentyna i Meksyk są silniejsze, dlatego są faworytami grupy C - zakończył.