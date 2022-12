Cud na Al-Thumama Stadium się nie wydarzył. Reprezentacja Polski odpadła z mundialu w Katarze po porażce 1:3 z Francuzami. W pierwszej połowie zagrała naprawdę dobrze, w drugiej było już gorzej. Cezary Kucharski w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet" przyznał, że miał niskie oczekiwania co do tego meczu.

Cezary Kucharski z niedosytem po meczu z Francją. "Nie zagraliśmy nadzwyczajnie"

- Nie mogły one być wysokie po starciu z Argentyną. Mecz z Francją mimo porażki był znacznie lepszy. Oczywiście, z przegranej nigdy nie należy się cieszyć, odpadamy z mundialu, co jednak było do przewidzenia, bo graliśmy z mistrzami świata. "Trójkolorowi" nie zagrali wielkiego meczu, ale mieli znakomitego Kyliana Mbappe. To wystarczyło, popełniliśmy błędy w kryciu, zostawiliśmy rywalom zbyt wiele miejsca, a gracze klasy światowej bezwzględnie to wykorzystali - powiedział.