Cała nadzieja w Lewandowskim i Szczęsnym? Oto klucz do drzwi "Argentyna"

Porównanie formacji. Bramka: punkt dla Polski

Wojciech Szczęsny zamurował bramkę, ma przewagę nad Emiliano Martinezem, choć bramkarz Aston Villi nie należy do wymoczków. "Szczena", który popisał się obroną rzutu karnego i jeszcze trudniejszej dobitki, aspiruje do miana najlepszych bramkarzy mundialu. Ale by został nim wybrany, musimy wyjść z grupy.

Obrona: przewaga Argentyny

Pomoc: spora przewaga Argentyny

Atak: plus dla Polski

Arkadiusz Milik (Karol Świderski) - Robert Lewandowski vs Messi - Lautaro Martinez. Oczywiście, Leo Messi na swych ostatnich MŚ będzie chciał osiągnąć sukces, a w wypadku Argentyny nie jest nim awans do ćwierćfinału, tylko medal, a jeszcze lepiej Puchar Świata, ale "Lewy" jest w lepszej formie, w lepszym momencie swej kariery. On się jeszcze z nikim i niczym nie żegna. Cały czas się pnie w górę, a metryka to dla niego tylko cyfry.