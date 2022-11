Były selekcjoner broni Michniewicza. "To nie są najlepsi gracze w historii"

Gmoch o nastawieniu reprezentacji na wynik. "To jest najważniejsze na turniejach"

- W ogóle nie doszukujmy się stylu w takich rozgrywkach. Co jest najważniejsze na turnieju? Wygrywanie. To gra na wynik, a nie na piękno. Można się z tym nie zgadzać, może się to nie podobać, ale tak jest. Oczywiście chciałbym, żeby było pięknie, czyli wygrane w dobrym stylu. Inne drużyny też czasami bronią wyniku i grają ortodoksyjną piłkę, byle tego utrzymać wynik. Tego nie udało się zrobić na przykład Walii w meczu z Iranem - powiedział były selekcjoner, broniąc niejako Czesława Michniewicza .

Jak przyznał, obecna kadra nie ma największego potencjału w historii polskiej reprezentacji. - Mamy populację, która nie jest najlepsza w historii naszej piłki nożnej. Najlepsza była w latach 70. i na początku lat 80. To prawda, mamy najlepszego napastnika na świecie, ale futbol to sport zespołowy. Postawmy Lewandowskiego samego na boisku i zobaczymy jak sobie poradzi. Oczywiście potrafi wygrać pojedynek, zrobić przewagę. Natomiast na sukces pracują wszyscy, czyli każdy, kto wychodzi na boisko, musi wypełniać w jak najlepszym stopniu to, co zostało założone przez trenera - stwierdził.