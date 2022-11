Podczas programu Interii "Studio Katar - gramy dalej" Żurawski mówił:

- Ich siła tkwi w drużynie. Dobrze funkcjonują, jeśli chodzi o organizację gry i komunikację między formacjami. Do tego dużo biegają, a dziś jak nie biegasz, to szybko polegniesz. W meczu 1/8 finału z Holandią nie stawiałbym ich na przegranej pozycji .

- Mieli ułatwione zadanie, bo ich grupa była słaba, ale z żadnym z rywali nie pokazali wielkiego futbol , a mimo wszystko awansowali bez problemu. Dopiero kolejny mecz pokaże, czy ta Holandia jest w stanie grać o wielką stawkę. Uważam, że dojdą co najwyżej do ćwierćfinału.

- Gdy jeździliśmy na mecze i trafialiśmy na zamknięty przejazd kolejowy, to myślałem sobie, że w tym meczu może być ciężko i bramkę na pewno stracimy. Za trenera Leo Beenhakkera jeździliśmy za to do hotelu Piramida do Tychów, gdzie miała na nas oddziaływać pozytywna energia.