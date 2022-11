Były reprezentant Polski przejechał się po Grabarze. "Musisz za to beknąć"

Koźmiński o casusie Grabary. "Za to musisz beknąć"

- Dla mnie to jest chłopak, który ma ze sobą problemy, bo chce zaistnieć wypowiedziami. To jest bardzo dobry bramkarz, ale nie zrobił kroku, żeby być wyżej w hierarchii. Dla mnie - jestem przekonany, że tak się wydarzyło - po przyjeździe na zgrupowanie musisz za to, mówiąc kolokwialnie, beknąć. To było obraźliwe. Po pierwsze wobec trenera, który wybrał kogoś innego, a miał prawo. A druga sprawa - to jest obraźliwe dla kibiców, dla narodu, dla wszystkich. Ja poczułem się obrażony. Ale daleki jestem od skreślania kogoś, tylko dlatego, że pacnął coś głupiego. Natomiast chłopak, któryś raz, wychodzi z takim medialnym szpanerstwem.