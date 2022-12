Były reprezentant Polski nie ukrywa. "To jest nasz największy problem"

"Biało-Czerwoni" choć przegrali środowy mecz z Argentyną, ostatecznie awansowali do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Odpowiednie nastawienie mentalne reprezentantów Polski będzie kluczowe w starciu z Francuzami. Jest to bowiem drużyna, która na ostatnim mundialu sięgnęła po trofeum. Nie oznacza to jednak, że ekipa Czesława Michniewicza powinna z góry nastawiać się na porażkę. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Mateusz Kukiełka przyznał wprost, że nie podoba mu się nastawienie nie tylko naszych piłkarzy, ale wielu polskich sportowców na wielkich turniejach. "My zawsze stawiamy się w roli przegranego" - wyjaśnił.