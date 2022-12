To właśnie z Argentyną Brazylia rozegrała najwięcej spotkań w historii (107). Bilans jest nieznacznie korzystniejszy dla Canarinhos, którzy wygrali 44 razy, a przegrali 40. Ostatnio lepsi są jednak Argentyńczycy, którzy zwyciężyli rywali w ostatnim finale Copa America.

Potem emocji tez nie brakowało - we wrześniu ubiegłego roku był zaplanowany mecz w ramach eliminacji mistrzostw świata. I nawet się rozpoczął, ale po kilku minutach na boisku pojawili się policjanci z urzędnikami - zarządzili zakończenie spotkania. Czterech piłkarzy reprezentacji Argentyny miało złamać zasady kwarantanny i sfałszować dokumenty, by wjechać do Brazylii.