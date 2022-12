Ostatni czas jest dość trudny dla legendarnego Portuglaczyka. Krótko przed rozpoczęciem zmagań na mundialu w Katarze, rozwiązał on za porozumieniem stron kontrakt z Manchesterem United , co było pokłosiem konflitku z trenerem Erikiem ten Hagiem oraz zarządem.

Następnie, na etapie fazy pucharowej turnieju, stracił miejsce w podstawowej jedenastce " Nawigatorów ". Spotkało się z to ze sporym niedowierzaniem i niezadowoleniem chociażby ze strony byłego reprezentanta - Luisa Figo.

Do całego zamieszania wokół byłego klubowego kolegi odniósł się Mesut Özil, który nie ma wątpliwości, że media używają nazwiska Portugalczyka tylko po to, by wzbudzić zainteresowanie.