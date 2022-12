Dlatego uważa, że trener Southgate nie powinien zmieniać składu, który pokonał 3-0 Walię. A już na pewno nie powinno być nerwowych ruchów z posadzeniem na ławce rezerwowych Harry’ego Kane’a. Obecny kapitan reprezentacji Anglii na mundialu w Katarze jeszcze nie zdobył gola. Rooney podkreśla, że zaliczył za to asysty przy golach Phila Fodena i Raheema Sterlinga. I to właśnie tego piłkarza wskazuje jako kluczowego zawodnika w 1/8 finału.

Rooney: Kane jest kluczem

- Kane jest stworzony do takich meczów jak z Senegalem, który będzie zacięty, a presja będzie większa [niż w grupie - przyp. red.]. To dzięki Harry’emu Anglia może zrobić krok do przodu - twierdzi Rooney. - Nie strzelił jeszcze bramki. Teraz jednak pomyśli: to teraz przyszedł na mnie czas, by zapewnić awans.