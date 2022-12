Były kadrowicz stanął w obronie Michniewicza. "Jestem za wynikiem"

Mundial 2022: Łukasz Fabiański stanął w obronie Michniewicza

Sytuacja nieco zmieniła się po wygranym 2:0 meczu z Arabią Saudyjską, ale dyskusje wróciły ze zdwojoną siłą po porażce 0:2 z Argentyną. W tym spotkaniu akurat byliśmy zupełnie bezradni i rzadko zdarzało się nam w ogóle wychodzić ze swojej połowy. Mimo to udało się awansować do 1/8 finału, dzięki lepszej różnicy bramek od Meksyku. To jednak nie zmieniło optyki i nadal Michniewicz jest pod ostrzałem krytyków.