Zdaniem Dudka, zachowanie Czesława Michniewicza jest podobne do tego, co widzieliśmy na początku jego kadencji na fotelu selekcjonera, kiedy to zarzucano mu udział w aferze korupcyjnej . Wtedy także jego aktywność medialna budziła sporo emocji, a część ekspertów uważała, że przynosi mu więcej szkody, niż pożytku. I zdaniem byłego bramkarza reprezentacji, teraz także dzieje się podobnie.

"W zasadzie był to gra o pieniądze"

"Im więcej mówi na temat naszej gry i palącego tematu, czyli ewentualnych premii - a lubi to robić często i w sposób barwny - tym bardziej mamy przeświadczenie, że w Katarze grano głównie na wynik, a w zasadzie, że była to gra o pieniądze. To zawsze wzbudza duży niesmak i na końcu wszyscy obrywają rykoszetem, co psuje ogólną atmosferę wokół kadry" - pisze w swoim felietonie Dudek.