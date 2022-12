Burza wokół Michniewicza. Kulesza komentuje. Co z kontraktem selekcjonera?

Michniewicz został selekcjonerem reprezentacji Polski na początku tego roku. Jego umowa miała obowiązywać do końca mundialu. Co potem? W mediach ukazały się informacje, że po awansie do 1/8 finału w Katarze jego kontrakt został automatycznie przedłużony. Kulesza jednak nie potwierdził tych doniesień.