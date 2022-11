Burza w obozie rywala Orłów! Po meczu ogłosił nagły koniec

Co to był za wieczór na mistrzostwach świata w Katarze! W dobrych nastrojach kończą go reprezentacje Polski i Argentyny. Wrze natomiast w obozie Meksyku, który do ostatnich chwil chciał odebrać "Biało-Czerwonym" awans do fazy pucharowej. Selekcjoner "El Tri" Gerardo Martino po meczu z Arabią Saudyjską całą winę wziął na siebie i ogłosił zakończenie swojego kontraktu.