Reprezentacja Niemiec: Hansi Flick utrzyma posadę selekcjonera

- Wszyscy jesteśmy przekonani, że mistrzostwa Europy w naszym kraju to wielka szansa dla piłki nożnej w Niemczech. Naszym celem jest uczynienie tego turnieju sportowym sukcesem. Mamy pełne zaufanie do Hansiego Flicka i wierzymy że sprosta temu wyzwaniu wraz ze swoim zespołem - powiedział prezes Bernd Neuendorf.

- Mój sztab trenerski i ja jesteśmy optymistami co do mistrzostw Europy, które odbędą się w naszym kraju. Jako zespół możemy osiągnąć znacznie więcej niż pokazaliśmy w Katarze. Straciliśmy tam wielką szansę i wyciągniemy z tego wnioski. Wierzę we wspólną ścieżkę uzgodnioną dzisiaj z Berndem Neuendorfem i Hansem-Joachimem Watzke - dodał selekcjoner Hansi Flick.