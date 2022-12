Nowe światło na tę sytuację rzucili francuscy dziennikarz i kibice, który dopatrzyli się niezauważonego wcześniej zdarzenia. Jak się okazuje, tuż po oddaniu strzału przez Messiego, a jeszcze przed tym jak futbolówka wpadła do bramki, na murawę, tuż przy swojej ławce rezerwowych wbiegło dwóch argentyńskich piłkarzy, którzy cieszyli się z tego, co zaraz się wydarzy. Niestety, przepisy gry jasno opisują tego typu sytuacje.

Szymon Marciniak popełnił błąd w finale MŚ? Nowe fakty w sprawie bramki Messiego

Zgodnie z przepisami gry, jeżeli po zdobyciu bramki sędzia stwierdzi, że w chwili jej zdobycia na polu gry znajdowała się dodatkowa osoba, a gra nie została wznowiona, to sędzia nie uzna bramki, jeżeli dodatkową osobą był zawodnik, zawodnik rezerwowy, wymieniony, wykluczony, bądź osoba funkcyjna drużyny, która zdobyła bramkę.

Zdarzenie to dobitnie pokazuje, jak nieludzkie bywają przepisy gry. Jeden rezerwowy znajdował się niecały metr od linii, a drugi dopiero ją przekraczał. Żaden z nich nie miał wpływu na zachowanie zawodników zaangażowanych w grę, która toczyła się kilkadziesiąt metrów dalej.

Nieżyciowe przepisy, czy wielki błąd sędziego?

Uważam, że anulowanie bramki Argentyny wprowadziłoby niepotrzebny chaos i zamęt, nad którym sędziowie niebyli by w stanie zapanować. Trudno taką sytuację wytłumaczyć zawodnikom na murawie i jeszcze trudniej byłoby to wytłumaczyć kibicom na stadionie i przed telewizorami.

Przepisy gry w piłkę nożną nie są idealne. Każdy może je rozumieć i interpretować na swój sposób, a każdy kibic dobrze wie, że często są one nierespektowane i naciągane, np. w przypadku braku powtarzania rzutów karnych, czy też odpuszczania kartek za faule i niesportowe zachowania.

Uważam, że władze FIFA nie będą mieć pretensji do Szymona Marciniaka o to zdarzenie, a wręcz mają pełne prawo, aby pochwalić polskiego arbitra, co m.in. uczynił na kanale "Prawda Futbolu" szef sędziów Pierluigi Collina, który był bardzo zadowolony z postawy polskich arbitrów.