- Musisz o to zapytać trenera, porozmawiać z nim o taktyce. Jestem ciekaw, co powie - odpowiedział Edinson Cavani na pytanie dziennikarza o to, dlaczego nie był w stanie strzelić gola w meczu z Portugalią. Jeszcze większą szpilkę w poczynania selekcjonera Diego Alonso wbił kolejnych z urugwajskich piłkarzy Jose Maria Gimenez.