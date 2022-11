Bukmacherzy przestali przyjmować zakłady! Obawa matactwa na mundialu

Zakłady bukmacherskie to w ostatnich latach to nieodłączna część futbolowego biznesu, którą bardzo lubią kibice piłkarscy na całym świecie. To niestety również pole do różnego rodzaju oszust i matactw. Niestety nawet podczas mundialu pojawiły się takie obawy, a jak informuje "Daily Mail", firmy bukmacherskie właśnie przestały przyjmować zakłady na jeden typ wydarzeń.