Brutalne słowa Szczęsnego przed meczem z Arabią. Nie brzmi to dobrze

Takie słowa przed meczem z Arabią Saudyjską, czyli drużyną, z którą przed turniejem zakładaliśmy pewne trzy punkty, muszą niepokoić. Dla "Biało-Czerwonych" będzie to kluczowe spotkanie w walce o awans, bo choć przed nimi także spotkanie z Argentyną, to trudno sobie wyobrazić, by bez wygranej z Saudyjczykami udało nam się wyjść z grupy.