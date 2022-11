Brutalne fakty ws. Roberta Lewandowskiego. "Tylko tak może zdobyć MŚ"

17 miesięcy temu jechał z kadrą na Euro 2020 z łatką tego, który zawodzi na dużych imprezach. Polska odpadła z grupy z kretesem, ale on był tym, który się obronił. Mundial w Katarze może być jego ostatnim, choć znając jego niegasnący zapał do piłki, nie można wykluczyć, że zobaczymy go za 4 lata w USA. Czy Robert Lewandowski jest w stanie poprowadzić Polskę do wyjścia z grupy? - Ciężko będzie zostać gwiazdą mundialu - nie ma wątpliwości nasz kapitan.