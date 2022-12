Finał mundialu w Katarze miał szalony przebieg. Choć wszystko wskazywało na to, że Argentyna wygra w regulaminowym czasie gry, Francuzi za sprawą Kyliana Mbappe doprowadzili do wyrównania, a w ich sercach odżyły nadzieje na to, by zostać pierwszą od 60 lat drużyną, która obroni tytuł mistrzów świata.