Brazylijczycy osiągnęli niewyobrażalny rekord! Ostatecznie przebili Niemców

Kadra Brazylii od samego początku była wskazywana jako jeden z faworytów do sięgnięcia w Katarze po mistrzostwo świata - i trzeba przyznać, że jak na razie "Canarinhos" pewnie realizują swój plan, pomimo faktu, że muszą radzić sobie obecnie bez swojego lidera, czyli Neymara, który niedawno uległ poważnemu urazowi.

W poniedziałkowy wieczór, w swoim drugim meczu na mundialu , podopieczni selekcjonera Tite pokonali skromnie 1-0 Szwajcarię po trafieniu Casemiro . Rezultat ten sam w sobie być może nie robi wielkiego wrażenia, natomiast zwycięstwo to sprawiło, że Brazylijczycy... pobili pewien niesamowity rekord.

Mundial w Katarze. Mecz Brazylia - Szwajcaria z historycznym wynikiem dla "Canarinhos"

O co dokładnie chodzi? Otóż triumf nad Helwetami sprawił, że ekipa z Ameryki Południowej zaliczyła swój 17. z rzędu mecz bez porażki w kolejnych fazach grupowych mistrzostw świata , na co zwrócono uwagę na twitterowym profilu "FIFA World Cup Stats":

Jak skrzętnie wyliczono, po raz ostatni w tak wczesnej fazie MŚ "Canarinhos" ulegli komukolwiek w 1998 roku - wówczas lepsza okazała się kadra Norwegii, która wygrała 2-1 po bramkach Tore Andre Flo i Kjetila Rekdala. Na pocieszenie dla Brazylii strzelił wówczas Bebeto, natomiast prawda jest taka, że do potyczki ze Skandynawami on i jego koledzy podchodzili już z absolutnym spokojem, bowiem awans do 1/8 finału wywalczyli sobie już wcześniej.