Brazylijczycy nadal będą to robić. "Z nikogo się nie nabijamy"

MŚ 2022. Tite: To nasza charakterystyczna cecha

"To jedna z naszych charakterystycznych cech i robimy to naturalnie, gdziekolwiek się znajdujemy. Tak jak szanujemy wszystkie inne kultury, choćby kulturę arabską i innych krajów, tak również prosimy o uszanowanie naszej " - dodał.

"Musimy szanować to, jacy jesteśmy. To nasze szczęście. Są chwile, kiedy możemy się dobrze bawić. Każdy tłumaczy to na swój sposób, a my robimy właśnie tak - tańcząc. Szanując naszych rywali, oczywiście, ale też samych siebie" - podkreślił Tite.