Światowe media po odpadnięciu Brazylii. "To prawdziwa bomba"

"Brazylia płacze. Mundial wysadzony w powietrze. Wielki faworyt do tytułu jedzie do domu. To prawdziwa bomba tych mistrzostw, ależ cios dla Brazylijczyków. To, co zobaczyliśmy, jest historyczne" - napisała hiszpańska "Marca".