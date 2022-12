W półfinale mistrzostw świata w 2014 roku, rozgrywanych zresztą właśnie w Brazylii, niemieccy piłkarze roznieśli Brazylię 7-1, a już do przerwy prowadzili 5-0. To był niespotykany wynik i niespotykany mecz o niecodziennym przebiegu. Sami Niemcy byli zdumieni, przyznawali, że w zasadzie nie wiedzieli, co się dzieje. Zatrzymali się na siedmiu golach, z jednym honorowym dla Brazylii, którego zdobył Oscar w ostatniej minucie.