Kontrowersja w meczu Chorwacja - Brazylia. Czy Canarinhos należał się rzut karny?

Piłka odbiła się od ręki Juranovicia. Powinien być rzut karny dla Brazylii?

Otóż w kluczowej fazie, gdy Juranović chciał wyskoczyć do futbolówki, został pchnięty przez Neymara. W ten sposób został wytrącony z równowagi, co widać na powtórkach. W związku z tym ręka ‘odskoczyła’ od ciała, co jest naturalne przy odepchnięciu. W związku z tym uważam, że Brazylii nie należał się rzut karny. Pomiędzy zawodnikami doszło do kontaktu, w którego efekcie Juranović stracił kontrolę. W tego typu sytuacjach nie możemy mówić o nieprzepisowym zagraniu piłki ręką.