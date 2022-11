Bramki w meczach Polski na mundialu jak zaczarowane. Marnują takie okazje!

Mundial 2022. Zmarnowane rzuty karne w meczach Polski - "podwójne" USA i Islandia

Wcześniej zmarnowane karne w dwóch meczach z rzędu jednego zespołu na mundialu zdarzyły się tylko trzy razy. Dwa razy było to udziałem reprezentacji USA - najpierw podczas MŚ 1990 , a potem w czasie mistrzostw świata w 2002 roku . W tym drugim przypadku do nietypowego rekordu przyczyniła się Polska, a konkretnie Maciej Żurawski. Dwa niestrzelone karne w meczach jednej drużyny mieliśmy też podczas mundialu 2018 w Rosji, podczas dwóch pierwszych gier z udziałem Islandii.

W meczach Polski na mundialu najczęściej są niestrzelane rzuty karne

To jednak nie wszystko! Sprawdzenie wszystkich niestrzelonych rzutów karnych podczas meczów mistrzostw świata (nie mylić z konkursami rozgrywanymi po dogrywce w fazie pucharowej) pokazuje kolejną rekordową statystyki. Biorąc pod uwagę liczbę meczów danej reprezentacji w historii MŚ, to właśnie w meczach Polski najczęściej mamy niestrzelony rzut karny. W 36 spotkaniach biało-czerwonych było bowiem sześć niestrzelonych rzutów karnych (do wspominanych wyżej doliczamy dwa, które w 1974 roku obronił Jan Tomaszewski). To oznacza, że średnio w co szóstym meczu Polski na mundialu mamy niestrzelony rzut karny (16,67 proc.).